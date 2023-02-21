Макаренко (Патиенко) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаренко Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Макаренко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаренко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тердунова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Патиенко Петр
Смерть
Неизвестно