Шарановъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Шарановъ Николай
Мать: Шаранова Федора
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ѳеодосія
Мать ребёнка: Шаранова Акулина Семенова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Шаранова Акулина Семенова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шарановъ Стефанъ
Мать ребёнка: Шаранова Акулина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно