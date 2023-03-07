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Шарановъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Шарановъ Николай

Мать: Шаранова Федора

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ѳеодосія

Мать ребёнка: Шаранова Акулина Семенова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Шаранова Акулина Семенова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Шарановъ Стефанъ

Мать ребёнка: Шаранова Акулина Семенова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаранова Акулина Семенова

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