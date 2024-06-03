Лавренко Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1849 ст.
Отец ребёнка: Лавренко Стефан Евстафьевич
Рождение ребёнка
19.09.1856 ст.
Сын: Лавренко Артем Стефанович
Отец ребёнка: Лавренко Стефан Евстафьевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Лавренко Федор Стефанович
Отец ребёнка: Лавренко Стефан Евстафьевич
Смерть
Неизвестно