Лавренко Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавренко Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавренко Стефан Евстафьевич

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1849 ст.

Сын: Лавренко Яков Стефанович

Отец ребёнка: Лавренко Стефан Евстафьевич

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.09.1856 ст.

Сын: Лавренко Артем Стефанович

Отец ребёнка: Лавренко Стефан Евстафьевич

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Лавренко Федор Стефанович

Отец ребёнка: Лавренко Стефан Евстафьевич

Ивангород, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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