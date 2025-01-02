Лукашина Евдокия (Дуся) Матвеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукашина Евдокия (Дуся) Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерхов Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лукашина) Людмила

Отец ребёнка: Лукашин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лукашина) Анна

Отец ребёнка: Лукашин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лукашина) Татьяна

Отец ребёнка: Лукашин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лукашина) Нина

Отец ребёнка: Лукашин ?

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