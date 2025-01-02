Лукашина Евдокия (Дуся) Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерхов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лукашина) Людмила
Отец ребёнка: Лукашин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лукашина) Анна
Отец ребёнка: Лукашин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лукашина) Татьяна
Отец ребёнка: Лукашин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лукашина) Нина
Отец ребёнка: Лукашин ?