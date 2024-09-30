Райккерус (Хотокайнен) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Хотокайнен) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1881

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.08.1901

Муж: Райккерус Иван Михайлович

Рождение ребёнка
06.07.1907

Дочь: (Райккерус) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.06.1910

Сын: Райккерус Петр Иванович

Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.04.1913

Сын: Райккерус Иван Иванович

Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.09.1916

Дочь: (Райккерус) Сайма-Екатарина Ивановна

Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1919

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