Райккерус (Хотокайнен) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1881
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.08.1901
Рождение ребёнка
06.07.1907
Дочь: (Райккерус) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович
Рождение ребёнка
27.06.1910
Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович
Рождение ребёнка
21.04.1913
Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович
Рождение ребёнка
10.09.1916
Дочь: (Райккерус) Сайма-Екатарина Ивановна
Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович
Смерть
1919