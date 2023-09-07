Саченко Афанасий Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саченко Афанасий Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Саченко Михей Исаакович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Бровченко Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Саченко Пелагея Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арефович Матрёна Афанасьевна

Мать ребёнка: Саченко Пелагея Ивановна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саченко Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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