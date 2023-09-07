Саченко Афанасий Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Саченко Михей Исаакович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Бровченко Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Саченко Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арефович Матрёна Афанасьевна
Мать ребёнка: Саченко Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саченко Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно