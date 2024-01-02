Фон Мольтке-Хитфельдт Берта
женский, родилась 1832
умерла 1858
ОтецФон Мольтке-Хитфельдт Адам Готтлиб Карл10.?.1798 г.р.
МатьФон Мольтке-Хитфельдт (Разумовская) Елигаве (Елизавета) Григорьевна02.12.1808 г.р.
Супруги
Феррари-Корбелли ЛуиджиНеизвестно г.р.
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Рождение
1832
Отец: Фон Мольтке-Хитфельдт Адам Готтлиб Карл
Мать: Фон Мольтке-Хитфельдт (Разумовская) Елигаве (Елизавета) Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1858