Фон Мольтке-Хитфельдт Берта 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Мольтке-Хитфельдт Берта

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1832

умерла 1858

Отец
Фон Мольтке-Хитфельдт Адам Готтлиб Карл10.?.1798 г.р.
Мать
Фон Мольтке-Хитфельдт (Разумовская) Елигаве (Елизавета) Григорьевна02.12.1808 г.р.
Супруги
Феррари-Корбелли ЛуиджиНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Фон Мольтке-Хитфельдт Адам Готтлиб Карл

Мать: Фон Мольтке-Хитфельдт (Разумовская) Елигаве (Елизавета) Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феррари-Корбелли Луиджи

Смерть
1858

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