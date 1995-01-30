Баум Вячеслав Леонидович 08.08.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баум Вячеслав Леонидович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.08.1936

Дата смерти

30.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1936

Отец: Баум Леонид Георгиевич

Мать: Севалкина Александра Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис

Мать ребёнка: N

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: N

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баум Эмма (?)

Бракосочетание
18.02.1967

Жена: Лаврененко Мария Александровна

Отдел ЗАГС Выборгского района г. Санкт-Петербурга
Рождение ребёнка
13.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаврененко Мария Александровна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Баум Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: Баум Эмма (?)

Смерть
30.01.1995
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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