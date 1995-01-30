Баум Вячеслав Леонидович
Место рождения
Дата рождения08.08.1936
Дата смерти30.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: N
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баум Эмма (?)
Бракосочетание
18.02.1967
Отдел ЗАГС Выборгского района г. Санкт-Петербурга
Рождение ребёнка
13.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лаврененко Мария Александровна
Рождение ребёнка
1973
Мать ребёнка: Баум Эмма (?)
Смерть
30.01.1995