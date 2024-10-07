Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Ивановна

Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иов Егорович

Рождение ребёнка
12.02.1827

Дочь: Агафья Иововна

Отец ребёнка: Иов Егорович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Василий Иовович

Отец ребёнка: Иов Егорович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Иван Иовович

Отец ребёнка: Иов Егорович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Никита Иовович

Отец ребёнка: Иов Егорович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Пелагея Иововна

Отец ребёнка: Иов Егорович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Надежда Иововна

Отец ребёнка: Иов Егорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.