Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иов Егорович
Рождение ребёнка
12.02.1827
Дочь: Агафья Иововна
Отец ребёнка: Иов Егорович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Василий Иовович
Отец ребёнка: Иов Егорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иван Иовович
Отец ребёнка: Иов Егорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Никита Иовович
Отец ребёнка: Иов Егорович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Пелагея Иововна
Отец ребёнка: Иов Егорович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Надежда Иововна
Отец ребёнка: Иов Егорович
Смерть
Неизвестно