Агафья Иововна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Иововна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1827

Отец: Иов Егорович

Мать: Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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