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Коваленко Ульяна Прокофьевна

Место рождения

Залавочье, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Залавочье, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1897 ст.

Муж: Коваленко Захар Васильевич

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1900 ст.

Дочь: Коваленко Прасковья Захаровна

Отец ребёнка: Коваленко Захар Васильевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.12.1902 ст.

Дочь: Коваленко Анна Захаровна

Отец ребёнка: Коваленко Захар Васильевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.09.1904 ст.

Дочь: Коваленко Анна Захаровна

Отец ребёнка: Коваленко Захар Васильевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.06.1908 ст.

Дочь: Коваленко Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Коваленко Захар Васильевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.07.1910 ст.

Сын: Коваленко Никанор Захарович

Отец ребёнка: Коваленко Захар Васильевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1914 ст.

Сын: Коваленко Иван Захарович

Отец ребёнка: Коваленко Захар Васильевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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