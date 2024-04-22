Коваленко Ульяна Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
26.01.1897 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1900 ст.
Дочь: Коваленко Прасковья Захаровна
Отец ребёнка: Коваленко Захар Васильевич
Рождение ребёнка
09.12.1902 ст.
Дочь: Коваленко Анна Захаровна
Отец ребёнка: Коваленко Захар Васильевич
Рождение ребёнка
07.09.1904 ст.
Дочь: Коваленко Анна Захаровна
Отец ребёнка: Коваленко Захар Васильевич
Рождение ребёнка
30.06.1908 ст.
Дочь: Коваленко Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Коваленко Захар Васильевич
Рождение ребёнка
28.07.1910 ст.
Сын: Коваленко Никанор Захарович
Отец ребёнка: Коваленко Захар Васильевич
Рождение ребёнка
01.06.1914 ст.
Отец ребёнка: Коваленко Захар Васильевич
Смерть
Неизвестно