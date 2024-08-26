Обручева Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Холзакова (Обручева) Евфросинья Петровна
Отец ребёнка: Обручев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Обручев Лаврентий Петрович
Отец ребёнка: Обручев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Обручев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Обручева) Марфа Петровна
Отец ребёнка: Обручев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Обручева) Анна Петровна
Отец ребёнка: Обручев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Обручева) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Обручев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Обручев Пётр Тихонович
Смерть
Неизвестно