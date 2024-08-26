Обручева Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обручева Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обручев Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Холзакова (Обручева) Евфросинья Петровна

Отец ребёнка: Обручев Пётр Тихонович

Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Обручев Лаврентий Петрович

Отец ребёнка: Обручев Пётр Тихонович

Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Обручев Николай Петрович

Отец ребёнка: Обручев Пётр Тихонович

Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Обручева) Марфа Петровна

Отец ребёнка: Обручев Пётр Тихонович

Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Обручева) Анна Петровна

Отец ребёнка: Обручев Пётр Тихонович

Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Обручева) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Обручев Пётр Тихонович

Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Обручев Иван Петрович

Отец ребёнка: Обручев Пётр Тихонович

Чернышево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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