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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Канаева Екатерина Владимирова
Отец ребёнка: Шлепин-Дёмкин Владимир Карпов
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Шлепин-Дёмкин Владимир Карпов
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.