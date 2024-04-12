Некрасов Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
04.03.1862
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Кирилова
Рождение ребёнка
27.05.1865
Дочь: Серафима Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно