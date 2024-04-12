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Некрасов Андрей Николаевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Некрасов Николай Андреевич

Мать: Некрасова Домна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.03.1862

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Кирилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.05.1865

Дочь: Серафима Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Кирилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Матрена Кирилова

Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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