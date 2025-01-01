Чаадаева (Теплова) Мария Григорьевна
женский, родилась После 1775
умерла Неизвестно
Супруги
Чаадаев Василий Иванович1757 г.р.
Дети
Чаадаев Дмитрий Васильевич1793 г.р.
Чаадаев Григорий Васильевич1796 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Сын: Чаадаев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Чаадаев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Чаадаев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Чаадаев Василий Иванович
Новая Басань, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно