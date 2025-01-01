Чаадаева (Теплова) Мария Григорьевна После 1775 — найти родственников по фамилии на Familio

Чаадаева (Теплова) Мария Григорьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1775

умерла Неизвестно

Супруги
Чаадаев Василий Иванович1757 г.р.
Дети
Чаадаев Дмитрий Васильевич1793 г.р.
Чаадаев Григорий Васильевич1796 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаадаев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Чаадаев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Чаадаев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Чаадаев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Чаадаев Василий Иванович

Новая Басань, Чернігівська область

Смерть
Неизвестно

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