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Кауркина Анна Павловна

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Место рождения

Деревня Ларино Петровского уезда Саратовской области

Дата рождения

05.08.1921

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1921

Отец: Кауркин Павел Павлович

Мать: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Николай Федорович

Рождение ребёнка
23.02.1946

Дочь: Андреева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.01.1954

Сын: Андреев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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