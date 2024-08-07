Кауркина Анна Павловна
Место рожденияДеревня Ларино Петровского уезда Саратовской области
Дата рождения05.08.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1921
Отец: Кауркин Павел Павлович
Мать: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1946
Дочь: Андреева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.01.1954
Отец ребёнка: не указан