Рябцев (однодворец) Николай Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Рябцев Терентий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Рябцев (однодворец) Иван Николаевич
Мать ребёнка: Рябцева первая жена
Бракосочетание
08.01.1862
Жена: Рябцева Анна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябцева первая жена
Смерть
Неизвестно