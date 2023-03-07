Рябцев (однодворец) Николай Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябцев (однодворец) Николай Терентьевич

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Рябцев Терентий Николаевич

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Рябцев (однодворец) Иван Николаевич

Мать ребёнка: Рябцева первая жена

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.01.1862

Жена: Рябцева Анна Матвеевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябцева первая жена

Смерть
Неизвестно
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