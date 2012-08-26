Лейбель Евгений (Danny)
Место рожденияAlmetyevsk, Almetyevsky District, Republic of Tatarstan, Russia
Дата рождения16.06.1976
Дата смерти26.08.2012
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1976
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.08.2012
Похороны
Неизвестно