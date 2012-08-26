Лейбель Евгений (Danny) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейбель Евгений (Danny)

Место рождения

Almetyevsk, Almetyevsky District, Republic of Tatarstan, Russia

Дата рождения

16.06.1976

Дата смерти

26.08.2012

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1976

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.08.2012
Похороны
Неизвестно

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