Храмова Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрамова Федосья

Храмова Федосья

avatar

Место рождения

Костромского Наместничества Ветлутской округи

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Тимофей Ивановъ

Мать: Анна

Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Сиднева Аксинья

Отец ребёнка: Храмовъ Афиногенъ

Рождение ребёнка
29.05.1800

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Храмовъ Афиногенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмовъ Афиногенъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close