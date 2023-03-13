Храмова Федосья
Место рожденияКостромского Наместничества Ветлутской округи
Дата рождения1775
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Тимофей Ивановъ
Мать: Анна
Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Сиднева Аксинья
Отец ребёнка: Храмовъ Афиногенъ
Рождение ребёнка
29.05.1800
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Храмовъ Афиногенъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Храмовъ Афиногенъ