Некрасова Вера Гаврииловна
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Некрасов Георгий (Егор) Панкратьевич
Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: (Некрасова) Прасковья Панкратьевна
Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Сын: Некрасов Мартин Панкратьевич
Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Сын: Некрасов Дормидонт Панкратьевич
Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Сын: Некрасов Тимофей Панкратьевич
Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Сын: Некрасов Василий Панкратьевич
Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Петрович
Смерть
Неизвестно