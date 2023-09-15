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Некрасова Вера Гаврииловна

Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Панкратий Петрович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Некрасов Георгий (Егор) Панкратьевич

Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Петрович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: (Некрасова) Прасковья Панкратьевна

Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Петрович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Некрасов Мартин Панкратьевич

Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Петрович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Некрасов Дормидонт Панкратьевич

Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Петрович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Некрасов Тимофей Панкратьевич

Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Петрович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Некрасов Василий Панкратьевич

Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Петрович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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