Серов Терентий Семенович
Место рождения
Дата рождения07.04.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1853 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Серов Димитрий Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1875 ст.
Мать ребёнка: Серова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
13.07.1878 ст.
Мать ребёнка: Серова Евдокия Максимовна
Смерть
Неизвестно