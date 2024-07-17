Серов Терентий Семенович 07.04.1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Серов Терентий Семенович

Место рождения

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область

Дата рождения

07.04.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1853 ст.

Отец: Серов Семен Федорович

Мать: Серова (Тепикина) Ксения Лазаревна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Серов Димитрий Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1875 ст.

Сын: Серов Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: Серова Евдокия Максимовна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.07.1878 ст.

Сын: Серов Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Серова Евдокия Максимовна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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