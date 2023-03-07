Галаев Митрофан Евграфович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ульяна Галаева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Барбанова Неонилла Галаева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галаев Алексей Митрофанович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галаев Степан Митрофанович
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1869