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Галаев Митрофан Евграфович

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ульяна Галаева

Мать ребёнка: ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Барбанова Неонилла Галаева

Мать ребёнка: ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галаев Алексей Митрофанович

Мать ребёнка: ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галаев Петр Митрофанович

Мать ребёнка: ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галаев Степан Митрофанович

Мать ребёнка: ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1869
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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