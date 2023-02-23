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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ульяна Галаева

Отец ребёнка: Галаев Митрофан Евграфович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Барбанова Неонилла Галаева

Отец ребёнка: Галаев Митрофан Евграфович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галаев Алексей Митрофанович

Отец ребёнка: Галаев Митрофан Евграфович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галаев Петр Митрофанович

Отец ребёнка: Галаев Митрофан Евграфович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галаев Степан Митрофанович

Отец ребёнка: Галаев Митрофан Евграфович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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