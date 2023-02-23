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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ульяна Галаева
Отец ребёнка: Галаев Митрофан Евграфович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Барбанова Неонилла Галаева
Отец ребёнка: Галаев Митрофан Евграфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галаев Алексей Митрофанович
Отец ребёнка: Галаев Митрофан Евграфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галаев Митрофан Евграфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галаев Степан Митрофанович
Отец ребёнка: Галаев Митрофан Евграфович
Смерть
Неизвестно