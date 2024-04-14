Демина Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1981

Отец: Демин Александр Андреевич

Мать: Каргина Светлана Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непогодин Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Александр

Рождение ребёнка
08.05.2007

Сын: Демин Никита Александрович

Отец ребёнка: Горохов Александр

Рождение ребёнка
19.07.2016

Дочь: Непогодина Василиса Юрьевна

Отец ребёнка: Непогодин Юрий

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