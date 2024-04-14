Демина Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Непогодин Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горохов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горохов Александр
Рождение ребёнка
08.05.2007
Сын: Демин Никита Александрович
Отец ребёнка: Горохов Александр
Рождение ребёнка
19.07.2016
Дочь: Непогодина Василиса Юрьевна
Отец ребёнка: Непогодин Юрий