Аносова Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1979
Сын: Деревянко Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Деревянко Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
16.09.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деревянко Владимир Фёдорович