Аносова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАносова Наталья Владимировна

Аносова Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1979 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.01.1979

Сын: Деревянко Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Деревянко Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
16.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деревянко Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
05.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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