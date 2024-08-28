Четверикова Афанасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧетверикова Афанасия Ивановна

Четверикова Афанасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четвериков Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
27.06.1891 ст.

Дочь: Четверикова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Четвериков Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
26.10.1893 ст.

Дочь: Четверикова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Четвериков Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
03.07.1899 ст.

Сын: Четвериков Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Четвериков Дмитрий Михайлович

Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.12.1901 ст.

Дочь: Четверикова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Четвериков Дмитрий Михайлович

Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.07.1905 ст.

Дочь: Четверикова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Четвериков Дмитрий Михайлович

Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.05.1911 ст.

Дочь: Четверикова Ефросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Четвериков Дмитрий Михайлович

Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.