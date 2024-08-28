Четверикова Афанасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1891 ст.
Дочь: Четверикова Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Четвериков Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
26.10.1893 ст.
Дочь: Четверикова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Четвериков Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
03.07.1899 ст.
Сын: Четвериков Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Четвериков Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
27.12.1901 ст.
Дочь: Четверикова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Четвериков Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
04.07.1905 ст.
Дочь: Четверикова Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Четвериков Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
14.05.1911 ст.
Дочь: Четверикова Ефросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Четвериков Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно