Царёв Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царёв Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Царёва Анастасия Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Царёва Таисия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царёв Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Царёва Таисия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царёва Таисия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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