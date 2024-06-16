Хисматуллина Сахия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллина Сахия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1975

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хисматуллина) Арина Рустамовна

Отец ребёнка: Хисматуллин Рустам Шагинурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хисматуллина) Регина Рустамовна

Отец ребёнка: Хисматуллин Рустам Шагинурович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисматуллин Рустам Шагинурович

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