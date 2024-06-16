Хисматуллина Сахия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хисматуллина) Арина Рустамовна
Отец ребёнка: Хисматуллин Рустам Шагинурович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хисматуллина) Регина Рустамовна
Отец ребёнка: Хисматуллин Рустам Шагинурович
Бракосочетание
Неизвестно