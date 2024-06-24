Орлова (Гредусова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.10.1911 ст.
Дата смерти10.10.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1911 ст.
Отец: Малых Яков Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орлов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Иван Николаевич
Смерть
10.10.1976