Орлова (Гредусова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Гредусова) Анна Ивановна

Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

16.10.1911 ст.

Дата смерти

10.10.1976

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1911 ст.

Отец: Малых Яков Яковлевич

Мать: не указана

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Орлов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Иван Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Иван Николаевич

Смерть
10.10.1976

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