Еперин Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еперин Семён Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Отец

1690 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Еперин Иван Никифорович

Мать: не указана

Смерть
1747
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