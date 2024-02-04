Ефим Кондратьев 1695 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ефим Кондратьев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1695 ст.

умер С 1744 по 1763 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дети
Алексей Ефимов1724 ст. г.р.
Ксения Ефимова1733 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724 ст.

Сын: Алексей Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1733 ст.

Дочь: Ксения Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1741 ст.

Сын: Михаил Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1743 ст.

Сын: Пётр Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
С 1744 по 1763 ст.
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: Васса Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

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