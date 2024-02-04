Ефим Кондратьев
мужской, родился 1695 ст.
умер С 1744 по 1763 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Дети
Алексей Ефимов1724 ст. г.р.
Ксения Ефимова1733 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724 ст.
Сын: Алексей Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733 ст.
Дочь: Ксения Ефимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741 ст.
Сын: Михаил Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743 ст.
Сын: Пётр Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
С 1744 по 1763 ст.
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: Васса Ефимова
Мать ребёнка: не указана