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Колясов Раис Махмутович

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1926

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1886 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Колясов Махмут

Мать: (Жамалова) Фатхия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колясов (Башарова) Разия Абдрахмановна

Рождение ребёнка
08.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колясов (Башарова) Разия Абдрахмановна

Рождение ребёнка
15.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колясов (Башарова) Разия Абдрахмановна

Рождение ребёнка
15.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колясов (Башарова) Разия Абдрахмановна

Смерть
2010

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