Колясов Раис Махмутович
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1926
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Колясов Махмут
Мать: (Жамалова) Фатхия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1957
Рождение ребёнка
15.04.1961
Рождение ребёнка
15.04.1961
Смерть
2010