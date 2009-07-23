Эпов Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1942
Дата смерти23.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1942
Отец: Эпов Федор Алексеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.07.2009