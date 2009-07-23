Эпов Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпов Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1942

Дата смерти

23.07.2009

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1942

Отец: Эпов Федор Алексеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.07.2009

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