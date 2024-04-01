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Колкова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1819

Сын: Колков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Колков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
16.08.1821

Сын: Колков Агафоний Иванович

Отец ребёнка: Колков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
04.02.1822

Сын: Колков Федор Елисей

Отец ребёнка: Колков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
27.08.1824

Дочь: Седакова Параскева Иванова

Отец ребёнка: Колков Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колков Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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