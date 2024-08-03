Татьянчиков Иван Христофорович
Место рожденияДон-Урай
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.04.1866 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Татьянчиков Христфор
Мать: не указана
Дон-Урай
Рождение ребёнка
07.07.1820 ст.
Сын: Татьянчиков Фома Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1826 ст.
Сын: Татьянчиков Афанасий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1827 ст.
Сын: Татьянчиков Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.04.1866 ст.