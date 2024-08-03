Татьянчиков Иван Христофорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Татьянчиков Иван Христофорович

Место рождения

Дон-Урай

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.04.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

TK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Татьянчиков Христфор

Мать: не указана

Дон-Урай
Рождение ребёнка
07.07.1820 ст.

Сын: Татьянчиков Фома Иванович

Мать ребёнка: не указана

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1826 ст.

Сын: Татьянчиков Афанасий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1827 ст.

Сын: Татьянчиков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.04.1866 ст.
Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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