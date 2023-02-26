REISCH (SCHNEIDER) Elisabeth
Место рожденияEPPING, Moselle, France
Дата рождения1671
Дата смерти06.01.1743
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Schneider Nicolas
Мать: Schneider Anne Marie
EPPING, Moselle, France
Рождение ребёнка
1694
Сын: Reisch Jean
Отец ребёнка: Reisch Georges
EPPING, Moselle, France
Рождение ребёнка
21.09.1697
Сын: Reisch Nicolas
Отец ребёнка: Reisch Georges
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
1701
Сын: Reisch Jean Conrad
Отец ребёнка: Reisch Georges
Рождение ребёнка
1704
Сын: Reisch Joseph
Отец ребёнка: Reisch Georges
EPPING, Moselle, France
Рождение ребёнка
15.05.1706
Дочь: Houlard Suzanne
Отец ребёнка: Reisch Georges
Epping, Lorraine, France
Смерть
06.01.1743
EPPING, Moselle, France