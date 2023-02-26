REISCH (SCHNEIDER) Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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REISCH (SCHNEIDER) Elisabeth

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Место рождения

EPPING, Moselle, France

Дата рождения

1671

Дата смерти

06.01.1743

Пол

Женский

Отец

1644 г.р.

Мать

1650 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Schneider Nicolas

Мать: Schneider Anne Marie

EPPING, Moselle, France
Рождение ребёнка
1694

Сын: Reisch Jean

Отец ребёнка: Reisch Georges

EPPING, Moselle, France
Рождение ребёнка
21.09.1697

Сын: Reisch Nicolas

Отец ребёнка: Reisch Georges

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
1701

Сын: Reisch Jean Conrad

Отец ребёнка: Reisch Georges

Рождение ребёнка
1704

Сын: Reisch Joseph

Отец ребёнка: Reisch Georges

EPPING, Moselle, France
Рождение ребёнка
15.05.1706

Дочь: Houlard Suzanne

Отец ребёнка: Reisch Georges

Epping, Lorraine, France
Смерть
06.01.1743
EPPING, Moselle, France
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