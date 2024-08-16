Мухина Ефимия Ерофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Отец ребёнка: Мухин Алексей Герасимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Дочь: Мухина Марина Алексеева
Отец ребёнка: Мухин Алексей Герасимов
Рождение ребёнка
01.04.1798 ст.
Дочь: Мухина Мария Алексеева
Отец ребёнка: Мухин Алексей Герасимов
Смерть
Неизвестно