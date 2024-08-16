Мухина Ефимия Ерофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухина Ефимия Ерофеева

Мухина Ефимия Ерофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1766 и 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Алексей Герасимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: Мухин Родион Алексеев

Отец ребёнка: Мухин Алексей Герасимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Дочь: Мухина Марина Алексеева

Отец ребёнка: Мухин Алексей Герасимов

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1798 ст.

Дочь: Мухина Мария Алексеева

Отец ребёнка: Мухин Алексей Герасимов

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.