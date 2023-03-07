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Малинин Иван Петрович

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Место рождения

Выколупкино, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Выколупкино, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Малинина Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Выколупкино, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Малинин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Выколупкино, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Малинин Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Выколупкино, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1816
Выколупкино, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Пономарь Николаевской Выколупкинской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1833
Выколупкино, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Уволен от должности пономаря. За штатом. Вдов.
Смерть
Неизвестно
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