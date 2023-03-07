Малинин Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Малинина Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1816
Пономарь Николаевской Выколупкинской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1833
Уволен от должности пономаря. За штатом. Вдов.
Смерть
Неизвестно