Чиркова (Бакулина) Стефанида Леонтьева
Место рождения
Дата рожденияМежду 1726 и 1736
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1726 и 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Штенникова Марья Васильева
Отец ребёнка: Чирков Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Чирков Василий Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790