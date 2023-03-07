Чиркова (Бакулина) Стефанида Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Бакулина) Стефанида Леонтьева

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Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1726 и 1736

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1726 и 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Штенникова Марья Васильева

Отец ребёнка: Чирков Василий Ефимов

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Чирков Антон Васильев

Отец ребёнка: Чирков Василий Ефимов

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Василий Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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