Миргородский Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти25.11.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Миргородский Григорий Гаврилович
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1941
Смерть
25.11.1943
Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: Украинская ССР, Кировоградская обл., Новомиргородский р-н, с. Миргород Дата призыва: __.__.1941, Федоровский РВК Дата призыв... Показать все