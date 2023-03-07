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Миргородский Александр Григорьевич

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Место рождения

Миргород, Полтавська область

Дата рождения

1924

Дата смерти

25.11.1943

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Миргородский Григорий Гаврилович

Мать: не указана

Миргород, Полтавська область
Призыв на военную службу
1941
Смерть
25.11.1943
Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: Украинская ССР, Кировоградская обл., Новомиргородский р-н, с. Миргород Дата призыва: __.__.1941, Федоровский РВК Дата призыв... Показать все
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