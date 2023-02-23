из Голодяевки Анна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдииз Голодяевки Анна Матвеева

из Голодяевки Анна Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Авдотья Федорова

Отец ребёнка: Федор Осипов Федот Осипов

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Фекла Федорова

Отец ребёнка: Федор Осипов Федот Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Осипов Федот Осипов

Смерть
Неизвестно
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