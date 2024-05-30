Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти21.12.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1798 ст.
Слудка, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1799 ст.
Сын: Поспелов Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Поспелов Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1802 ст.
Дочь: Поспелова Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Поспелов Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1804 ст.
Дочь: Поспелова Наталья Прокопьевна
Отец ребёнка: Поспелов Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1807 ст.
Сын: Поспелов Илья Прокопьевич
Отец ребёнка: Поспелов Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1809 ст.
Сын: Поспелов Константин Прокопьевич
Отец ребёнка: Поспелов Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1811 ст.
Дочь: Поспелова Евфимия Прокопьевна
Отец ребёнка: Поспелов Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1813 ст.
Сын: Поспелов Матвей Прокопьевич
Отец ребёнка: Поспелов Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1816 ст.
Сын: Поспелов Андрей Прокопьевич
Отец ребёнка: Поспелов Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1818 ст.
Сын: Поспелов Яков Прокопьевич
Отец ребёнка: Поспелов Прокопий Иванович
Смерть
21.12.1846