Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна

Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

21.12.1846

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1798 ст.

Муж: Поспелов Прокопий Иванович

Слудка, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1799 ст.

Сын: Поспелов Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Поспелов Прокопий Иванович

Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.03.1802 ст.

Дочь: Поспелова Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Поспелов Прокопий Иванович

Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.08.1804 ст.

Дочь: Поспелова Наталья Прокопьевна

Отец ребёнка: Поспелов Прокопий Иванович

Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.07.1807 ст.

Сын: Поспелов Илья Прокопьевич

Отец ребёнка: Поспелов Прокопий Иванович

Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.05.1809 ст.

Сын: Поспелов Константин Прокопьевич

Отец ребёнка: Поспелов Прокопий Иванович

Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.07.1811 ст.

Дочь: Поспелова Евфимия Прокопьевна

Отец ребёнка: Поспелов Прокопий Иванович

Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.08.1813 ст.

Сын: Поспелов Матвей Прокопьевич

Отец ребёнка: Поспелов Прокопий Иванович

Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.08.1816 ст.

Сын: Поспелов Андрей Прокопьевич

Отец ребёнка: Поспелов Прокопий Иванович

Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.04.1818 ст.

Сын: Поспелов Яков Прокопьевич

Отец ребёнка: Поспелов Прокопий Иванович

Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
21.12.1846
Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.