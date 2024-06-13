Поспелов Прокопий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоспелов Прокопий Иванович

Поспелов Прокопий Иванович

Место рождения

Стар. Гаревая

Дата рождения

08.07.1780 ст.

Дата смерти

05.12.1862 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1780 ст.

Отец: Поспелов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1798 ст.

Жена: Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна

Слудка, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1799 ст.

Сын: Поспелов Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна

Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.03.1802 ст.

Дочь: Поспелова Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна

Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.08.1804 ст.

Дочь: Поспелова Наталья Прокопьевна

Мать ребёнка: Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна

Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.07.1807 ст.

Сын: Поспелов Илья Прокопьевич

Мать ребёнка: Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна

Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.05.1809 ст.

Сын: Поспелов Константин Прокопьевич

Мать ребёнка: Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна

Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.07.1811 ст.

Дочь: Поспелова Евфимия Прокопьевна

Мать ребёнка: Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна

Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.08.1813 ст.

Сын: Поспелов Матвей Прокопьевич

Мать ребёнка: Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна

Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.08.1816 ст.

Сын: Поспелов Андрей Прокопьевич

Мать ребёнка: Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна

Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.04.1818 ст.

Сын: Поспелов Яков Прокопьевич

Мать ребёнка: Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна

Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
05.12.1862 ст.
Аверины, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.