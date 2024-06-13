Поспелов Прокопий Иванович
Место рожденияСтар. Гаревая
Дата рождения08.07.1780 ст.
Дата смерти05.12.1862 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Поспелов Иван
Мать: не указана
Сын: Поспелов Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна
Дочь: Поспелова Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна
Дочь: Поспелова Наталья Прокопьевна
Мать ребёнка: Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна
Сын: Поспелов Илья Прокопьевич
Мать ребёнка: Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна
Сын: Поспелов Константин Прокопьевич
Мать ребёнка: Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна
Дочь: Поспелова Евфимия Прокопьевна
Мать ребёнка: Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна
Сын: Поспелов Матвей Прокопьевич
Мать ребёнка: Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна
Сын: Поспелов Андрей Прокопьевич
Мать ребёнка: Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна
Сын: Поспелов Яков Прокопьевич
Мать ребёнка: Поспелова (Демидова) Ульяна Сергеевна