Ларионова (Ларионова) Устинья
женский, родилась 1822
Супруги
Иванов Аркадий26.02.1800 г.р.
Дети
Аркадиев Давид1849 г.р.
(Аркадиева) Агафья1852 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
23.04.1845
Муж: Иванов Аркадий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Аркадиев Давид
Отец ребёнка: Иванов Аркадий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Аркадиева) Агафья
Отец ребёнка: Иванов Аркадий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Аркадиев Василий
Отец ребёнка: Иванов Аркадий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Аркадиева (Аркадиева) Надежда
Отец ребёнка: Иванов Аркадий