Ларионова (Ларионова) Устинья 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Ларионова (Ларионова) Устинья

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 1822

Супруги
Иванов Аркадий26.02.1800 г.р.
Дети
Аркадиев Давид1849 г.р.
(Аркадиева) Агафья1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
23.04.1845

Муж: Иванов Аркадий

Рождение ребёнка
1849

Сын: Аркадиев Давид

Отец ребёнка: Иванов Аркадий

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Аркадиева) Агафья

Отец ребёнка: Иванов Аркадий

Рождение ребёнка
1853

Сын: Аркадиев Василий

Отец ребёнка: Иванов Аркадий

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Аркадиева (Аркадиева) Надежда

Отец ребёнка: Иванов Аркадий

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