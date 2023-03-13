Левшинъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левшинъ Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Левшинъ Яковъ

Мать: не указана

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