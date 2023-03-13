Харитонова,Миногина Мария Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1912
Дочь: Харитонова,миногина Раиса
Отец ребёнка: Харитоновъ Иванъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1915
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харитоновъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миногинъ Федоръ