Харитонова,Миногина Мария Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова,Миногина Мария Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.
1891 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1912

Дочь: Харитонова,миногина Раиса

Отец ребёнка: Харитоновъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1915

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитоновъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миногинъ Федоръ

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