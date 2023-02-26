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Параскева Парфенова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю

Дата рождения

22.10.1832

Дата смерти

19.07.1835

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
22.10.1832

Отец: Парфений Демидов

Мать: Ирина (Демидова)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Смерть
19.07.1835
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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