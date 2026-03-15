Михеев Константин Феодорович
мужской, родился 1806, Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер Неизвестно
ОтецМихеев Феодор Федорович1761 г.р.
МатьМихеева Дария Захариевна1784 г.р.
Супруги
Михеева Надежда Лукиановна1805 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Михеев Феодор Федорович
Мать: Михеева Дария Захариевна
Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно