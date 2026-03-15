Михеев Константин Феодорович 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Михеев Константин Феодорович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1806, Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер Неизвестно

Отец
Михеев Феодор Федорович1761 г.р.
Мать
Михеева Дария Захариевна1784 г.р.
Супруги
Михеева Надежда Лукиановна1805 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Михеев Феодор Федорович

Мать: Михеева Дария Захариевна

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Место жительства
Неизвестно
Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Надежда Лукиановна

Смерть
Неизвестно

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