Котенков Андрей (Андриан) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенков Андрей (Андриан)

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Канаева Анна Андреева

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Котенков Николай Андреев

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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