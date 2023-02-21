Кондюрин Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1627
Дата смертиДо 1677
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1627
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1646
Сын: Кондюрин Кондратий Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1662
Сын: Кондюрин Максим Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1664
Сын: Кондюрин Гавриил Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондюрин Григорий Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1677