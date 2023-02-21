Кондюрин Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрин Сидор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1627

Дата смерти

До 1677

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1627

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1646

Сын: Кондюрин Кондратий Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1662

Сын: Кондюрин Максим Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1664

Сын: Кондюрин Гавриил Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондюрин Григорий Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
До 1677
Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
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